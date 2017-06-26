На Закарпатті в одному з кафе звіряче побили чоловіка

На Закарпатті в одному з кафе звіряче побили чоловіка

22:00 26.06.2017
На Закарпатті в одному з кафе звіряче побили чоловіка

У кафе смт.Великий Бичків місцевий мешканець наніс важкі тілесні ушкодження відвідувачу.  Наразі потерпілий у реанімації. Місце перебування підозрюваного встановлюється.

Сьогодні, 26 червня, о 00:07 год. до рахівських поліцейських надійшло повідомлення про бійку в одному з кафе смт.Великий Бичків.

Правоохоронці встановили, що сутичка почалася зі словесної суперечки між двома чоловіками. Один із них — 35-річний  місцевий мешканець наніс 37-річному односельцю удари бітою.  

Із множинними травмами потерпілого доставлено до реанімаційного відділення.

Місцезнаходження винуватця інциденту встановлюють. У його діях вбачають ознаки правопорушення за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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