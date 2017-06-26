На Закарпатті в одному з кафе звіряче побили чоловіка

У кафе смт.Великий Бичків місцевий мешканець наніс важкі тілесні ушкодження відвідувачу. Наразі потерпілий у реанімації. Місце перебування підозрюваного встановлюється.

Сьогодні, 26 червня, о 00:07 год. до рахівських поліцейських надійшло повідомлення про бійку в одному з кафе смт.Великий Бичків.

Правоохоронці встановили, що сутичка почалася зі словесної суперечки між двома чоловіками. Один із них — 35-річний місцевий мешканець наніс 37-річному односельцю удари бітою.

Із множинними травмами потерпілого доставлено до реанімаційного відділення.

Місцезнаходження винуватця інциденту встановлюють. У його діях вбачають ознаки правопорушення за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області