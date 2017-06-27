СБУ попередила виникнення надзвичайних ситуацій на аміакопроводі

СБУ попередила виникнення надзвичайних ситуацій на аміакопроводі

03:00 27.06.2017
СБУ попередила виникнення надзвичайних ситуацій на аміакопроводі

Співробітники Служби безпеки України попередили виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури підвищеної небезпеки – аміакопроводі державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент підприємства, призначений за часів екс-президента Януковича, протягом 2012-2016 років привласнив понад сто тридцять мільйонів гривень Укрхімтрансаміаку. Ці гроші мали спрямовуватись на підтримку функціонування аміакопроводу у безпечному для населення стані. Дії посадовців створили реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи через утримання аміакопроводу в неналежному стані.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою задокументували факти розкрадання коштів держпідприємства колишнім топ-менеджментом. Під час санкціонованих судом обшуків в офісі Укрхімтрансаміаку, правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують причетність екс-чиновників до укладання збиткових та фіктивних договорів про виконання робіт, надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей.

Триває досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

СБ України продовжує реалізовувати комплекс заходів для забезпечення захисту інфраструктурних об’єктів підвищеної небезпеки.

За матеріалами прес-центру СБУ

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