На Львівщині банкіра судитимуть за привласнення значних коштів

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 слідчими Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно колишнього керівника відділення одного з банків за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначимо, що останній обвинувачується у привласненні коштів у сумі близько півмільйона гривень, які зберігались на депозитних рахунках клієнтів.

Нагадаємо, що за вчинення вказаного злочину керівнику банківської установи загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області