Поліція Закарпаття затримала підозрюваного у тяжкому злочині

Поліція Закарпаття затримала підозрюваного у тяжкому злочині

06:02 27.06.2017
Поліція Закарпаття затримала підозрюваного у тяжкому злочині

До чергової частини Перечинського відділення поліції надійшла заява від мешканки села Сімер, де жінка повідомляла про побиття свого сина.

Працівники поліції провели перевірку та встановили, що вночі 28-річний житель с. Тур’ї Ремети наніс 34-річному сину заявниці тілесні ушкодження, які згідно висновку експерта, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України, та оголошено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення нападнику. Доки вирішувалося питання про обрання міри запобіжного заходу щодо чоловіка, він став переховуватися від досудового розслідування.

В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання «Розшук» кримінальна поліція розшукала підозрюваного, який переданий до Перечинського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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