На Львівщині легковик "ВАЗ" вилетів у кювет, є поранені

У Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Суха Долина сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-21013», 29-річний житель міста Трускавець, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований з діагнозом: забій грудної клітки,тупа травма живота та рвана рана правої поперекової ділянки. Також до лікарні доставили і пасажира легковика, 42-річного жителя району.

У нього медики діагностували забій грудної клітки та рвані рани правого передпліччя.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області