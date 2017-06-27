На Львівщині завершено слідство за фактом наїзду автобусу на велосипедиста

Під час слідства було встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок порушення Правил дорожнього руху водієм автобуса.

У Стрийський відділ поліції 17 січня близько 10.30 від медиків надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Стрий-Дрогобич поблизу села Нежухів сталося зіткнення автобуса «БАЗ»» та велосипедиста. В результаті ДТП останній отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості і був госпіталізований.

«В ході розслідування було встановлено, що 51-річний мешканець Тернопільської області, керуючи автобусом, своєчасно не застосував екстрене гальмування і скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку», - розповів начальник Стрийського відділу поліції половник поліції Іван Малиш.

Досудове розслідування за цим фактом завершено. Кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо водія автобуса за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) скероваі до суду. Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області