Поліція Прикарпаття встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у лісі

Яремчанським відділенням поліції в Івано-Франківській області встановлюється особа невпізнаного скелетованого трупа чоловічої статі, який року був виявлений у лісовому масиві неподалік ресторану «Батьківський Поріг» що в с. Яблуниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.

Прикмети: віком 44-55 років, зріст 173 см.

На час виявлення трупа на ньому був одяг: куртка спортивна з синтетичної тканини синього кольору із пластмасовим замком з блискавкою, два светри сірого кольору, верхній застібається на замок, сорочка у клітинку сірого та темно-синього кольору, штани синього кольору та спортивні темні підштанники. Неподалік трупа виявлено пару резинових тапочок чорного кольору, пару зимових шкарпеток чорного кольору та кепку білого кольору.

Про будь яку відому інформацію щодо вказаної особи просимо повідомити у поліцію за телефонами «102», (0343)42-22-72- чергова частина Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області