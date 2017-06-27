Службовця ЗСУ засуджено за співпрацю з терористами «ДНР», - СБУ

Службовця ЗСУ засуджено за співпрацю з терористами «ДНР», - СБУ

23:30 27.06.2017
Службовця ЗСУ засуджено за співпрацю з терористами «ДНР», - СБУ

Дзержинський міський суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним військовослужбовця однієї з частин ЗСУ у сприянні діяльності терористичній організації.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у березні 2016 року у Торецьку на Донеччині. Встановлено, що він неодноразово телефонував та зустрічався з ватажком одного з незаконних збройних формувань на прізвисько «Вєтєр».

Затриманий передавав терористу інформацію про місцезнаходження українських підрозділів для коригування артилерійського вогню. Для потреб бойовиків військовослужбовець також віддав їм власний тепловізор.

У подальшому зрадник планував перейти на бік терористів.

Зловмисника засуджено до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

За матеріалами прес-центру СБУ

Дзержинський міський суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним військовослужбовця однієї з частин ЗСУ у сприянні діяльності терористичній організації.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у березні 2016 року у Торецьку на Донеччині. Встановлено, що він неодноразово телефонував та зустрічався з ватажком одного з незаконних збройних формувань на прізвисько «Вєтєр».

Затриманий передавав терористу інформацію про місцезнаходження українських підрозділів для коригування артилерійського вогню. Для потреб бойовиків військовослужбовець також віддав їм власний тепловізор.

У подальшому зрадник планував перейти на бік терористів.

Зловмисника засуджено до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3579#sthash.hCfjdSGc.dpuf

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