Службовця ЗСУ засуджено за співпрацю з терористами «ДНР», - СБУ

Дзержинський міський суд Донецької області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним військовослужбовця однієї з частин ЗСУ у сприянні діяльності терористичній організації.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у березні 2016 року у Торецьку на Донеччині. Встановлено, що він неодноразово телефонував та зустрічався з ватажком одного з незаконних збройних формувань на прізвисько «Вєтєр».

Затриманий передавав терористу інформацію про місцезнаходження українських підрозділів для коригування артилерійського вогню. Для потреб бойовиків військовослужбовець також віддав їм власний тепловізор.

У подальшому зрадник планував перейти на бік терористів.

Зловмисника засуджено до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

За матеріалами прес-центру СБУ

