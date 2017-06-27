У Слов’янську чоловіка вбили каменем та сховали тіло в очереті
У Слов’янську чоловіка вбили каменем та сховали тіло в очереті
Поліцейські встановили, що кілька днів тому 44-річний затриманий разом зі своїм 40 – річним колегою вживали алкоголь.
Коли перша пляшка горілки у них закінчилася, вони пішли ще за одною. Дорогою до магазину через зарості між ними виник конфлікт, в результаті якого потерпілий отримав смертельне поранення каемнем по голові.
Підозрюваний сховав тіло в очереті.
Зазначимо, що за вказаний період часу в поліцію з заявою про зникнення чоловіка ніхто не звертався.
Підозрюваний був затриманий на робочому місті в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
За матріалами ВК ГУНП у Донецькій області