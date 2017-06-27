У Слов’янську чоловіка вбили каменем та сховали тіло в очереті

У Слов’янську чоловіка вбили каменем та сховали тіло в очереті

08:04 27.06.2017
У Слов’янську чоловіка вбили каменем та сховали тіло в очереті

Поліцейські встановили, що кілька днів тому 44-річний затриманий разом зі своїм 40 – річним колегою вживали алкоголь.

Коли перша пляшка горілки у них закінчилася, вони пішли ще за одною. Дорогою до магазину через зарості між ними виник конфлікт, в результаті якого потерпілий отримав смертельне поранення каемнем по голові.

Підозрюваний сховав тіло в очереті.

Зазначимо, що за вказаний період часу в поліцію з заявою про зникнення чоловіка ніхто не звертався.

Підозрюваний був затриманий на робочому місті в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За матріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.