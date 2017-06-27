На Донеччині буян вбив друга шваброю та ледь не позбавив життя його дружину

Зловмисник шваброю забив до смерті 60-річного знайомого та ледь не вбив його жінку, бо подумав, що вони викрали його телефон. Чоловік був затриманий поліцейськими, які врятували жінку.

До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшов дзвінок, що в Кураховому в одній із квартир чутні крики.

На місце виїхав наряд поліції. У вказаній квартирі правоохоронці виявили тіло господаря помешкання та його травмовану дружину з чисельними пошкодженнями обличчя і тіла.

Жінку негайно доставили до лікарні м. Курахове в реанімаційне відділення.

В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що напередодні ввечері компанія розпивала спиртні напої вдома у постраждалих, а зранку між господарями та гостем стався конфлікт. Затриманий звинуватив подружжя у крадіжці телефону. Він взяв дерев’яну швабру та почав їх бити. У потерпілого була ампутована рука, він не зміг себе захистити.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області