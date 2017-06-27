У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві

У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві

18:29 27.06.2017
У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві

Інформація про те, що на вулиці Ковтуна на голову підрядника місцевого товариства впав піноблок, надійшла до Немишлянського відділу поліції близько 13:20.

Від отриманої травми 38-річний чоловік помер в кареті швидкої допомоги. 

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Подальшу перевірку проводитимуть працівники слідчого управління.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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