У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві
У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві
Інформація про те, що на вулиці Ковтуна на голову підрядника місцевого товариства впав піноблок, надійшла до Немишлянського відділу поліції близько 13:20.
Від отриманої травми 38-річний чоловік помер в кареті швидкої допомоги.
Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Подальшу перевірку проводитимуть працівники слідчого управління.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області