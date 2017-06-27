У Харкові людина загинула через нещасний випадок на виробництві

Інформація про те, що на вулиці Ковтуна на голову підрядника місцевого товариства впав піноблок, надійшла до Немишлянського відділу поліції близько 13:20.

Від отриманої травми 38-річний чоловік помер в кареті швидкої допомоги.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Подальшу перевірку проводитимуть працівники слідчого управління.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області