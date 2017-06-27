У Кривому Розі молодика затримали за підозрою у безжальному вбивстві

У Саксаганському районі м. Кривий Ріг правоохоронці затримали 29-річного раніше не судимого чоловіка. Підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння наніс дівчині численні удари, від яких вона померла на місті.

Трагедія сталасяї в одній з квартир по вул. Івана Авраменко. Наразі встановлюються усі обставини справи.

За даним фактом слідчі Криворізького відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області