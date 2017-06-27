На Миколаївщині водій жахливо загинув під колесами власної вантажівки

До Арбузинського відділення Братського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в с. Благодатне місцевий мешканець, який намагався полагодити транспортний засіб, зазнав смертельних травмувань.

Як з’ясувалось, того дня 60-річний чоловік привіз питну воду на автомобілі «МАЗ», однак потім завести вантажівку не зміг, тому вирішив полагодити її самостійно. Коли керманич знаходився під автомобілем, з невідомих причин автівка почала рухатися та переїхала шофера.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області