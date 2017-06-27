Криваву різанину на випускному вечорі розслідує поліція Миколаївщини

Внаслідок конфлікту двом потерпілим лікарі діагностували ножові поранення області черевної порожнини та грудної клітини, ще троє – отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

26 червня о 04.30 год. до поліції на спецлінію зв’язку 102 надійшло повідомлення про групову бійку між громадянами.

Згідно із поясненнями постраждалих чоловіків, тілесні ушкодження вони отримали у с.Луканівка Кривоозерського району від невідомих осіб в ході бійки, яка зав’язалась біля сільського будинку культури, де проходило святкування випускного вечора учнями та їх рідними.

Свідки розповіли правоохоронцям, що незнайомець образив присутню на заході жінку. За свою дружину вступився чоловік та кулаками провчив приїжджого за неповагу. Зловмисник пішов геть, але невдовзі повернувся: із підмогою та зброєю. В результаті масового конфлікту постраждали п’ятеро місцевих мешканців, а близько п’ятнадцяти ініціаторів бійки з місця події втекли. Громадяни стверджують, що лунали й постріли, попередньо зі зброї травматичної дії.



За вказаним фактом слідчими Кривоозерського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Вирішується питання про надання додаткової кваліфікації події.

Працівники поліції розшукують осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вживають заходів щодо їх затримання. Також встановлюються й інші постраждалі від бійки громадяни.

Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: смт. Криве Озеро вул. Центральна, 72 або за тел. (05133) 2-25-73, 53-13-37, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області