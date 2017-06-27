У Вінниці затримано шахрая, який обкрадав водіїв-далекобійників

У м. Вінниці оперативники карного розшуку затримали зловмисника, який підозрюється у вчиненні низки крадіжок на території Вінницької, Житомирської, Київської та інших областей.

Затриманий легко входив у довіру далекобійників, представляючись водієм вантажівки, яку арештували на митниці, просив підвезти його у іншу область, а дорогою обкрадав довірливих водіїв.

Поліція встановила, що затриманий причетний до пограбування жителя Хмельниччини на автозаправці неподалік м. Вінниці.

22 червня до Вінницького відділу поліції звернувся далекобійник, громадянин Молдови, та повідомив, що чоловік, якого він підвозив з Житомирської області у Вінницю, викрав у нього гроші, паспорти, страхові поліси, банківські картки та документи. Сума завданого збитку становить понад 5 000 євро. Також потерпілий розповів, що за повернення документів зловмисник вимагає у нього гроші.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Анатолій Присяжнюк, на зустріч зі зловмисником потерпілий поїхав разом з оперативниками карного розшуку. Під час передачі винагороди за викрадені документи підозрюваний був затриманий. Ним виявився 32-річний житель Харківської області. Чоловік має судимості за вчинення розбійного нападу, крадіжок, шахрайств. У правопорушника, крім документів потерпілого, працівники поліції вилучили документи й інших водіїв: техпаспорти, водійські посвідчення, паспорти, дозволи на перевезення вантажу, сертифікати на автомобілі, причепи та інше.

Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий причетний ще до декількох аналогічних злочинів на території Вінницької, Житомирської та Київської областей, а також до пограбування на вінницькій автозаправці водія «Renault Trafic». Зловмисник забрав з автівки барсетку з грошима в сумі понад 4 000 гривень.

За словами затриманого, він розкаюється у вчиненому, але іншого способу заробітку він не мав.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області