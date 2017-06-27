У місті Хуст затримали хулігана, який жорстоко побив людину

У місті Хуст затримали хулігана, який жорстоко побив людину

17:00 27.06.2017
У місті Хуст затримали хулігана, який жорстоко побив людину

Співробітники Хустського відділу поліції розшукали чоловіка, який преховувався від слідства під час розгляду справи за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

На службу «102» звернулися медики Хустської районної лікарні та повідомили про пацієнта, який поступив на лікування з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті сутички.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що травму кістки тазу 26-річний чоловік отримав під час конфлікту з 57-річним місцевим мешканцем. Нападник підтвердив, що наніс тілесні ушкодження потерпілому через неприязне ставлення до нього.

За даним фактом поліція порушила кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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