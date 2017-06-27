На Львівщині розбилась вантажівка та загинули двоє людей

На Львівщині розбилась вантажівка та загинули двоє людей

16:40 27.06.2017

У  селищі Жвирка Сокальського району сталося ДТП, внаслідок  якого водій вантажівки та його пасажир отримали смертельні травми

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 14:00 водій автомобіля «ЗІЛ-131» не впорався з керуванням та з’їхав з моста у кювет, де вантажівка перекинулася. Внаслідок цього він та його пасажир, обидва – місцеві мешканці, загинули на місці пригоди.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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