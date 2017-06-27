У Львові поліцейські викрили та затримали двох кишенькових злодійок

Речові докази у зловмисниць вилучені. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У Галицький відділ поліції надійшла заява від 50-річного киянина, в якого на вулиці Братів Рогатинців у Львові невідома особа викрала портмоне. В ньому знаходились технічні паспорти на два автомобілі, водійське посвідчення, банківські картки та 2 000 гривень. Загальна сума заподіяних збитків – близько 3 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетна 28-річна жителька міста Берегове Закарпатської області.

Працівники Галицького відділу поліції також викрили ще одну кишенькову злодійку, 24-річну жінку без певного місця проживання. На вулиці Шпитальній у Львові вона викрала з рюкзака 21-річної жительки Жидачівського району гаманець, в якому був студентський квиток, банківська картка та грошові кошти в сумі понад 200 гривень.

В обох зловмисниць речові докази вилучені. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області