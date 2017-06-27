На Луганщині під час пожежі сусід врятував селянина від вірної смерті

26 червня о 13:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Кремінський район, с. Михайлівка, вул. Підгорна.

По прибуттю до місця виклику, рятувальниками 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області було встановлено, що відбулося загорання ліжка та речей у кімнаті житлового будинку. Під час виникнення загорання, власник 1961 року народження, знаходився у будинку і у непритомному стані його було винесено сусідом.

Постраждалому було викликано карету швидкої медичної допомоги, та в подальшому госпіталізовано до реанімаційного відділення Рубіжанської лікарні у тяжкому стані.

Пожежу локалізовано о 14:28 та ліквідовано о 15:01.

Вогнем знищено ліжко та речі на площі 2 м. кв.

Ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час паління.

До ліквідації пожежі залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області