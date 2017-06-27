На Черкащині вісімнадцятирічну дівчину вбило повалене дерево

До оперативно координаційного центру Управління надійшло повідомлення про те, що поблизу села Ліпляво, на березі Канівського водосховища, внаслідок ускладнення погодних умов та короткочасного буревію, на один із туристичних наметів, де в цей час перебували 18 річна дівчина із товаришем, впало зламане дерево.

Дівчина від сильного удару втратила свідомість, а неушкоджений хлопець зумів вибратися назовні та звернувся телефоном по допомогу до швидкої медичної допомоги.

Аби бригаді швидкої медичної допомоги дістатися місця пригоди, рятувальному підрозділу довелось розчищати від чагарників стару автодорогу.

Не очікуючи поки рятувальники звільнять проїзд, фахівці швидкої з необхідним обладнанням пішки дісталися до табору, де з потерпілою провели комплекс реанімаційних заходів.

Попри зусилля медиків, врятувати життя дівчині не вдалося, від отриманих травм вона померла на місці пригоди.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області