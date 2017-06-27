На Харківщині чоловіка засуджено за жорстоке вбивство

На Харківщині чоловіка засуджено за жорстоке вбивство

10:52 27.06.2017
На Харківщині чоловіка засуджено за жорстоке вбивство
Барвінківський районний суд області підтримав позицію Лозівської місцевої прокуратури та визнав винним 46-річного раніше неодноразово судимого місцевого мешканця в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.2 ст.121 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Олексій Медяник, зловмисника засудили до 8 років позбавлення волі.
 
"Прокуратура довела у суді, що в лютому поточного року чоловік у стані алкогольного сп'яніння повернувся додому. На подвір'ї він побачив п'яного незнайомого молодика. Між чоловіками виникла суперечка. Господар виніс з будинку дерев'яну палицю та відлупцював непроханого гостя. Наступного дня від отриманих травм молодик помер у лікарні", - повідомив О. Медяник.
 
У ході судового слідства обвинувачуваний повідомив, що хотів провчити непроханого гостя та сказав, що схопився за палицю з метою самооборони, проте будь яких тілесних пошкоджень на тілі чоловіка не виявили.
Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
 
Наразі на вимогу прокуратури засуджений перебуває під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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