На Сумщині суд обрав захід бандитам, що напали на родину фермерів

На Сумщині суд обрав захід бандитам, що напали на родину фермерів

16:01 27.06.2017
На Сумщині суд обрав захід бандитам, що напали на родину фермерів

За клопотанням прокуратури чотирьом підозрюваним у вчиненні розбійного нападу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Подія сталася 14 червня 2017 року близько 22 год. у селі Саї, що на Липоводолинщині. Два громадянина Грузії, житель Запорізької області та роменчанин проникли в будинок фермера.

Прив’язавши чоловіка до стільця, нападники почали наносити йому удари, вимагаючи грошей. Не витримавши знущання над сином, 69-річна мати віддала зловмисникам всі гроші, що були в будинку, – три тисячі гривень, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

Завдяки оперативності та професійності співробітників поліції, вже за годину зловмисники були затримані у Недригайлівському районі Сумської області. Як повідомив начальник Липоводолинського відділу Роменської місцевої прокуратури Денис Бондаренко, дії затриманих кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений організованою групою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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