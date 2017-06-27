На Сумщині судитимуть нелюда, який звіряче вбив молоду жінку

На Сумщині судитимуть нелюда, який звіряче вбив молоду жінку

11:07 27.06.2017
На Сумщині судитимуть нелюда, який звіряче вбив молоду жінку

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного жителя Білопільського району, який до смерті забив свою гостю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2017 року у вечірній час до обвинуваченого в гості завітала на 19 років молодша за нього жінка. Знайомі проводили час за спільним розпиттям спиртних напоїв, доки гостя не заснула.

Такий розвиток подій неабияк розлютив господаря, і він почав будити жінку, завдаючи їй ударів у область голови та тіла. Всього потерпілій нанесено не менше 90 ударів.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка так і померла у гостях. Як повідомив прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Андрій Андрієвський, згідно висновку експертизи, при своєчасному швидкому наданні потерпілій кваліфікованої медичної допомоги вона могла б залишитися живою.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України. За клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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