На Сумщині судитимуть нелюда, який звіряче вбив молоду жінку
На Сумщині судитимуть нелюда, який звіряче вбив молоду жінку
Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного жителя Білопільського району, який до смерті забив свою гостю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2017 року у вечірній час до обвинуваченого в гості завітала на 19 років молодша за нього жінка. Знайомі проводили час за спільним розпиттям спиртних напоїв, доки гостя не заснула.
Такий розвиток подій неабияк розлютив господаря, і він почав будити жінку, завдаючи їй ударів у область голови та тіла. Всього потерпілій нанесено не менше 90 ударів.
Від отриманих тілесних ушкоджень жінка так і померла у гостях. Як повідомив прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Андрій Андрієвський, згідно висновку експертизи, при своєчасному швидкому наданні потерпілій кваліфікованої медичної допомоги вона могла б залишитися живою.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України. За клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція інкримінованої статті передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області