На Полтавщині прокуратура оскаржила вирок ґвалтівнику неповнолітньої

Кобеляцька місцева прокуратура не погодилася з вироком Кобеляцького районного суду щодо 45-річного приватного підприємця з Дніпропетровської області, засудженого до 4 років за зґвалтування неповнолітньої.

В апеляційному суді державний обвинувач вимагатиме для чоловіка суворішого покарання, а саме: 6 років позбавлення волі. Про це повідомила прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Світлана Полонська.

«Прокуратура подала апеляційну скаргу у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через його м’якість», - сказала прокурор.

Нагадаємо, у травні 2016 року, погодившись підвести дівчину в Кобеляки на власному автомобілі, зазначений громадянин змінив напрямок руху, заїхав у лісову посадку і, погрожуючи 15-річній дитині, скоїв злочин.

Обвинувальний акт до суду був направлений у вересні минулого року за ч. 2 ст. 153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої).

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області