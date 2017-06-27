На Запоріжжі правоохоронця судитимуть за жорстоке п’яне вбивство

На Запоріжжі правоохоронця судитимуть за жорстоке п’яне вбивство

11:42 27.06.2017
На Запоріжжі правоохоронця судитимуть за жорстоке п’яне вбивство

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області завершено досудове розслідування та спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно працівника Запорізького лісомисливського господарства, який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у лютому поточного року правоохоронець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс декілька ударів мешканцю Вільнянського району, у тому числі по голові, чим спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий згодом помер.

За вчинення вищевказаного злочину правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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