На Запоріжжі ще раз переглянуть справу щодо травмування двох дітей у школі

Завдяки принциповій позиції прокуратури області Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ задоволено касаційну скаргу прокурора та реабілітуючи судові рішення щодо громадянки Ш. вдруге скасовані касаційною інстанцією та провадження направлено на новий апеляційний розгляд.

Констатовано, що суди I та II інстанцій належним чином не перевірили усіх доводів прокурора щодо доведення провини.

Нагадаємо, що вироком Василівського районного суду Запорізької області від 12.03.2015 Ш. була виправдана за ч. 2 ст. 367 КК України у зв’язку з недоведеністю її вини у вчиненні кримінального правопорушення. Вона обвинувачувалась у тому, що працюючи завідуючою господарством комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не забезпечила всіх необхідних заходів з належного утримання оглядового колодязя водовідведення, що призвело до нещасного випадку з дітьми на території навчального закладу.

А саме, двоє малолітніх дітей впали до оглядового колодязю, конструкція якого перебувала в аварійно-критичному стані та отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Апеляційна інстанція залишила виправдувальний вирок в силі, але Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив касаційну скаргу прокурора та направив провадження на новий апеляційний розгляд.

Під час нового апеляційного перегляду прокуратура буде наполягати на перевірці всіх без виключення доводів апеляційної скарги прокурора та ухвалення законного судового рішення.

Підсудній загрожує покарання строком до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області