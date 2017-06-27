Четверо київських крадіїв, які прибули "із гастролями" до Миколаєва, затримані

Завдяки скоординованим діям процесуальних керівників Миколаївської місцевої прокуратури № 1 та працівників Нацполіції в області у м. Києві затримано чотирьох місцевих мешканців, причетних до крадіжки у березні цього року хутрових виробів з магазину «Снігова Королева», розташованого у центрі м. Миколаєва.

Як встановлено у ході досудового розслідування, інтернаціональна група мешканців м.Києва, віком від 26-ти до 42-років, ще в березні місяці цього року приїхали до Миколаєва з чітким, продуманим планом пограбування магазину, який займається продажем хутряних виробів.

Спочатку злочинці приходили до магазину вибирали найдорожчі шуби під приводом покупки їх для дружини дізнавалися ціну і уходили. Розвідавши обстановку та склавши цінову політику вартості шуб, 29 березня близько 04.30 годин зловмисники, шляхом пошкодження вхідних дверей, проникли у приміщення магазину, звідки скоїли крадіжку 29 шуб з хутра норки та соболя на загальну суму понад 4 млн грн.

Завдяки належно організованій роботі процесуальних керівників, правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до вчинення цього злочину, яким заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З метою затримання підозрюваних осіб, прокурорами, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні підготовлені відповідні клопотання, які задоволені слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва, на виконання ухвал суду, злочинців сьогодні затримано у м. Києві.

Під час обшуків за місцем мешкання зловмисників виявлено та вилучено частину викрадених з магазину хутрових виробів, а також ряд інших речей, походження яких на даний час перевіряється правоохоронцями.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім затриманим особам.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області