На Київщині депутат сільради разом із сином вчинили стрілянину

Прокурором Київської області Дмитром Чібісовим повідомлено про підозру 54-річному депутату VII скликання Старооржицької сільської ради Згурівського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Встановлено, що депутат, разом зі своїм сином, здійснюючи сільськогосподарські роботи на орендованому полі, перекрили проїзд сільськогосподарською технікою.

У подальшому, між ними та двома чоловіками, які хотіли проїхати полем на автівці, виник конфлікт, під час якого депутат дістав гладкоствольну рушницю та здіснив з неї постріли у бік чоловіків, внаслідок чого потерпілі отримали тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області