На Волині 18-річного юнака судитимуть за смертельну ДТП

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 18-річним мешканцем Берестечка правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Удень 24 травня 2017 року в селі Галичани Горохівського району водій, керуючи автомобілем марки «САЗ-3507» та здійснюючи рух заднім ходом до підсобного приміщення одного з місцевих підприємств, допустив наїзд на 46-річну жінку-пішохода.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла загинула.Нині водія, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області