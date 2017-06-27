На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка

У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що об 11:40 на трасі Київ-Чоп у селі Тухолька сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля «Субару Форестер», житель Київської області, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП його 59-річна дружина отримала забій грудної клітки і госпіталізована в районну лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області