На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка

На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка

12:20 27.06.2017
На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка

У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що об 11:40 на трасі Київ-Чоп у селі Тухолька сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля «Субару Форестер», житель Київської області, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП його 59-річна дружина отримала забій грудної клітки і госпіталізована в районну лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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