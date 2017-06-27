На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка
На Львівщині під час карколомної ДТП постраждала жінка
У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що об 11:40 на трасі Київ-Чоп у селі Тухолька сталася дорожньо-транспортна пригода.
Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля «Субару Форестер», житель Київської області, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок ДТП його 59-річна дружина отримала забій грудної клітки і госпіталізована в районну лікарню.
За фактом відкрите кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області