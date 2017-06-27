У Києві поліцейські оперативно затримали квартирного крадія

Підібравши потрібний ключ, зловмисник потрапив у чужу квартиру, де вкрав сумку з особистими речами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась на вулиці Харківське шосе Дарницького району столиці.

Під час відпрацювання території району оперативники затримали зловмисника відразу після вчинення злочину. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група вилучила у нього вкрадені речі.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий – 37-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві