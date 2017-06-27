У Новоукраїнці двоє молодиків жорстоко побили старшого співпляшника

До Новоукраїнського відділу поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про звернення до приймального відділення 43-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що ввечері чоловік разом зі знайомими, 26 та 23 років, вживав алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, що переріс у сварку, під час якої двоє завдали третьому ударів по тулубу.

У даний час особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу», – повідомив начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області