На Полтавщині працівниця відділу поліції дістала поріз при загадкових обставинах

До Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла інформація, що у службовому кабінеті Лубенського відділу поліції цивільний працівник канцелярії отримала тілесні ушкодження у вигляді порізу руки вище долоні.

Відомості про подію було зареєстровано у журналі Єдиного обліку Лубенського відділу поліції.

З метою встановлення обставин справи до відділу поліції було направлено слідчо-оперативну групу Головного управління Національної поліції Полтавщини, начальника відділу психологічного забезпечення, співробітників відділу інспекції по особовому складу та служби внутрішньої безпеки.

Під час бесіди із працівником, жінка заперечувала факт умисного нанесення собі тілесних ушкоджень і повідомила про те, що поріз на руці отримала через власну необережність, користуючись канцелярським ножем.

Так як подія трапилась у службовому приміщенні, працівниці було викликано карету швидкої допомоги. У лікарні медики обробили рану, наклали пов’язку та дозволили повернутись на робоче місце для подальшого виконання службових обов’язків.

Жінка перебуває на роботі, за вказаним фактом у встановленому порядку призначено перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області