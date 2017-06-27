На Волині викрито схему нелегального ввезення автомобілів в Україну

Володимир-Волинською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Володимир-Волинського міжрайвідділу УСБУ у Волинській області викрито схему нелегального ввезення з використанням підроблених документів поза митним контролем та без відповідного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, організовану громадянами України.

Сьогодні, 27 червня 2017 року, правоохоронцями, при спробі виїзду з міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосін» був затриманий автомобіль марки "Ford Focus" під керуванням громадянина України, який, як підставу для виїзду, надав працівникам Державної прикордонної служби України контрольний талон з нанесеними на ньому підробленими відтисками печаток та штампів прикордонної та митної служби.

Транспортний засіб затриманий, підроблені документи вилучені.

Нині проводиться комплекс заходів задля встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та інших епізодів ввезення транспортних засобів у такий спосіб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області