Прокуратура Прикарпаття розслідує ДТП за участю п’яного патрульного

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Установлено, що 26.06.2017, близько 21:10 год, по вул. Івасюка в м. Івано-Франківську 25-річний водій, керуючи автомобілем марки "ВАЗ 2171", перетнув подвійну суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки "БМВ" під керуванням 20-річного жителя Тернопільської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро потерпілих доставлено в лікувальні заклади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група прокуратури Івано-Франківської області.

Як з’ясувалось, 25-річний водій, який є інспектором Управління патрульної поліції в м. Івано-Франківську, під час вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним в автомобілі також було ще троє працівників поліції.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області