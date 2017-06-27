Прокуратура Прикарпаття розслідує ДТП за участю п’яного патрульного

Прокуратура Прикарпаття розслідує ДТП за участю п’яного патрульного

20:00 27.06.2017
Прокуратура Прикарпаття розслідує ДТП за участю п’яного патрульного

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Установлено, що 26.06.2017, близько 21:10 год, по вул. Івасюка в м. Івано-Франківську 25-річний водій,  керуючи автомобілем марки "ВАЗ 2171", перетнув подвійну суцільну  лінію та виїхав на зустрічну смугу руху, де  допустив зіткнення із автомобілем марки "БМВ" під керуванням 20-річного жителя Тернопільської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро потерпілих доставлено в лікувальні заклади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група прокуратури  Івано-Франківської області.

Як з’ясувалось, 25-річний водій, який є інспектором Управління патрульної поліції в м. Івано-Франківську, під час вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним в автомобілі також було ще троє працівників поліції.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області 

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