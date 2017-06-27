На Київщині засуджено нелюда, який вбив жінку на очах її дитини

Прокуратурою Київської області встановлено, що у лютому минулого року, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, маючи при собі мисливську рушницю, приїхав до своєї колишньої співмешканки у Бородянський район.

Під час сварки з останньою, у присутності її малолітньої доньки, чоловік здійснив у жінку один постріл, який став фатальним, після чого, взявши каністру з паливом, зловмисник облив ним будинок потерпілої та підпалив, що призвело до знищення будинку.

Дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Вказане кримінальне провадження скеровано до суду, в ході всього розгляду, обвинувачений категорично заперечував свою винуватість, вводивши суд в оману, та всіляко намагався уникнути відповідальності за скоєне.

Завдяки беззаперечним доказам зібраним в ході досудового розслідування та якісному підтриманню державного обвинувачення прокурорами Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури, суд призначив обвинуваченому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області