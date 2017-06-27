У Дніпрі колишній правоохоронець засуджений як винуватець ДТП

У Дніпрі колишній правоохоронець засуджений як винуватець ДТП

13:26 27.06.2017
У Дніпрі колишній правоохоронець засуджений як винуватець ДТП

Набрав чинності вирок Індустріального районного суду м. Дніпра, яким засуджено колишнього інспектора патрульної служби ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за скоєння дорожньо-транспортної пригоди (ч.2 ст.286 КК України).

Так, керуючи технічно справним службовим автомобілем "УАЗ Хантер" у складі автопатруля, правоохоронець здійснював охорону громадського порядку на території Індустріального району м. Дніпра. Прямуючи по пр. Слобожанському (пр. ім. газети «Правда») зі швидкістю близько 60 км/год., інспектор не впорався з керуванням автомобіля та виїхав на зустрічну смугу.

Службовий автомобіль перекинувся, зіткнувшись ще з чотирма автівками, пасажири яких отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості.

Обвинувачення підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської області.

Суд призначив інспектору покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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