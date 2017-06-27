На Донеччині молодика засудили за зґвалтування пенсіонерки і не тільки

У грудні 2016 року 32-річний чоловік під приводом подзвонити знайомому попросив телефон у перехожого, однак як тільки його отримав, одразу зник у невідомому напрямку.

Далі увагу злочинця привернув силует жінки у вікні будинку. Він зламав запірний пристрій зовнішніх вхідних дверей та, пройшовши до будинку і застосовуючи фізичну силу, зґвалтував 69-річну власницю домоволодіння.

В подальшому засуджений зв’язав потерпілу та став вимагати у неї грошові кошти та інше майно. Так він заволодів 20-ю гривнами, телевізором, мобільним телефоном та посудом. Після цього з місця скоєння кримінального правопорушення втік, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Слов’янський міськрайонний суд підтримав позицію прокуратури Донецької області, яка виступала держобвинувачем у вказаній справі, та визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч.1 ст. 152 (зґвалтування),ч.3 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство), та засудив до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області