На Харківщині засуджено чоловіка, який забив на смерть непроханого гостя

На Харківщині засуджено чоловіка, який забив на смерть непроханого гостя

14:04 27.06.2017
На Харківщині засуджено чоловіка, який забив на смерть непроханого гостя
Барвінківський районний суд області підтримав позицію Лозівської місцевої прокуратури та визнав винним 46-річного раніше неодноразово судимого місцевого мешканця в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.2 ст.121 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Олексій Медяник, зловмисника засудили до 8 років позбавлення волі.
 
"Прокуратура довела у суді, що в лютому поточного року чоловік у стані алкогольного сп'яніння повернувся додому. На подвір'ї він побачив п'яного незнайомого молодика. Між чоловіками виникла суперечка. Господар виніс з будинку дерев'яну палицю та відлупцював непроханого гостя. Наступного дня від отриманих травм молодик помер у лікарні", - повідомив О. Медяник.
 
У ході судового слідства обвинувачуваний повідомив, що хотів провчити непроханого гостя та сказав, що схопився за палицю з метою самооборони, проте будь яких тілесних пошкоджень на тілі чоловіка не виявили.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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