На Прикарпатті під час пожежі постраждали одразу четверо дітей

На Прикарпатті під час пожежі постраждали одразу четверо дітей

14:40 27.06.2017
На Прикарпатті під час пожежі постраждали одразу четверо дітей

27 червня о 02:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Пужники Тлумацького району.

Ще до приїзду рятувальників із будинку були виведені на свіже повітря четверо дітей 2004, 2011, 2012, 2016 р.н.

Уже о 03:11 до місця пожежі прибули рятувальники. По приїзді до місця події з’ясувалося, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового дерев’яного житлового будинку.

Завдяки злагодженим та професійним діям працівників пожежно-рятувальної служби о 03:19 пожежу локалізували, а о 03:58 – ліквідували.

До Тлумацької центральної районної лікарні для медичного огляду доставлено 4 дітей 2004, 2011, 2012, 2016 р.н. Після медичного огляду для дообстеження потерпілих відправлено до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області 

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