На Волині чоловік загинув під колесами пасажирського потягу

На Волині чоловік загинув під колесами пасажирського потягу

15:00 27.06.2017
На Волині чоловік загинув під колесами пасажирського потягу

Напередодні, близько 22 години 54-річний житель села Борохів Ківерцівського району потрапив під потяг, сполученням «Київ-Ковель».

Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276, мова йде про порушення правил безпеки руху.

До Ківерцівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в Ківерцях по вулиці 17 Вересня 54-річний місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння  потрапив під потяг. Чоловік від отриманих травм помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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