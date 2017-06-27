На Харківщині маленька дитина отруїлась розчинником

На Харківщині маленька дитина отруїлась розчинником

21:00 27.06.2017
На Харківщині маленька дитина отруїлась розчинником

5-річну дівчину доставлено до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні з отруєнням препаратами бензинового ряду. Стан її здоров'я тяжкий.

До Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення з Первомайської ЦРЛ про те, що до реанімаційного відділення доставлено 5-річну дівчинку, мешканку Первомайського району, яка отруїлася розчинником «Уайт Спирит».

При виїзді на місце події поліцейськими було встановлено, що батьки дитини залишили її на 20-річну старшу доньку та у справах поїхали до Харкова.

Близько 13:40 донька зателефонувала батькам та повідомила, що її молодша сестра знайшла у домі розчинник та випила його. Після чого старша дитина викликала медичну допомогу.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Перевірка усіх обставин триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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