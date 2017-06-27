На Харківщині трагічно та жахливо загинув власник приватного будинку

За даними лікарів, 42-річний чоловік помер від ураження електричним струмом.

Близько 15:00 до чергової частини Люботинського відділення поліції надійшло повідомлення, що на подвір’ї домоволодіння, розташованого в селищі Пісочин, бригадою швидкої допомоги константовано смерть господаря. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що чоловік загинув під час проведення ремонтних робіт електричного насосу в колодязі.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області