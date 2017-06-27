Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку

Двох громадян України, яких розшукувала поліція, виявили учора в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби.

Так, в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили громадянина України, який розшукувався за скоєння кримінального злочину. Під час перевірки документів 44-річного українця, який прямував на вхід в Україну, прикордонники встановили, що він розшукується за ознаками вчиненого правопорушення, а саме - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

А у Львові, у пункті пропуску «Львів-авіа», військовослужбовці Львівського загону затримали громадянина України, який прямував на один із рейсів до Туреччини. За наданою співробітниками поліції інформацією, він знаходиться у розшуку за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обох порушників, яких розшукували правоохоронці у Харківській та Львівській областях, затримано та передано співробітникам Національної поліції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України