Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку
Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку
Так, в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили громадянина України, який розшукувався за скоєння кримінального злочину. Під час перевірки документів 44-річного українця, який прямував на вхід в Україну, прикордонники встановили, що він розшукується за ознаками вчиненого правопорушення, а саме - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
А у Львові, у пункті пропуску «Львів-авіа», військовослужбовці Львівського загону затримали громадянина України, який прямував на один із рейсів до Туреччини. За наданою співробітниками поліції інформацією, він знаходиться у розшуку за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Обох порушників, яких розшукували правоохоронці у Харківській та Львівській областях, затримано та передано співробітникам Національної поліції.
За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України