Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку

Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку

15:20 27.06.2017
Прикордонники затримали двох українців, що перебувають в розшуку
Двох громадян України, яких розшукувала поліція, виявили учора в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби.

Так, в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили громадянина України, який розшукувався за скоєння кримінального злочину. Під час перевірки документів 44-річного українця, який прямував на вхід в Україну, прикордонники встановили, що він розшукується за ознаками вчиненого правопорушення, а саме - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.  

А у Львові, у пункті пропуску «Львів-авіа», військовослужбовці Львівського загону затримали громадянина України, який прямував  на один із рейсів до Туреччини. За наданою співробітниками поліції інформацією, він знаходиться у розшуку за  порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обох порушників, яких розшукували правоохоронці у Харківській та Львівській областях, затримано та передано співробітникам Національної поліції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України 

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