На Чернігівщині засуджено двох поліцейських-хабарників

На Чернігівщині засуджено двох поліцейських-хабарників

01:00 28.06.2017
На Чернігівщині засуджено двох поліцейських-хабарників

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок старшому слідчому та старшому інспектору нагляду за дорожнім рухом Чернігівського райвідділу поліції, яких у липні минулого року співробітники СБУ затримали на хабарі.

Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру сім з половиною тисяч гривень за закриття кримінального провадження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Суд визнав зловмисників винними за ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна. Крім того, за рішенням суду хабарників позбавлено спеціальних звань та права займати посади у правоохоронних органах.  

За матеріалами прес-центру СБУ

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