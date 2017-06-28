На Чернігівщині засуджено двох поліцейських-хабарників

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок старшому слідчому та старшому інспектору нагляду за дорожнім рухом Чернігівського райвідділу поліції, яких у липні минулого року співробітники СБУ затримали на хабарі.

Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру сім з половиною тисяч гривень за закриття кримінального провадження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Суд визнав зловмисників винними за ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна. Крім того, за рішенням суду хабарників позбавлено спеціальних звань та права займати посади у правоохоронних органах.

За матеріалами прес-центру СБУ