На Луганщині пасажир затриманої іномарки чинив непокору поліцейським

На Луганщині пасажир затриманої іномарки чинив непокору поліцейським

02:00 28.06.2017
На Луганщині пасажир затриманої іномарки чинив непокору поліцейським

Поліцейські роти № 3 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області, під час несення служби у смт. Новоайдар, виявили факт незаконної експлуатації транспортного засобу.

Наряд поліції зупинив для перевірки автомобіль марки «BMW» з реєстраційними номерами Житомирської області. За кермом іномарки перебував 31-річний місцевий мешканець, з яким їхав пасажир.

Провівши перевірку документів на транспортний засіб, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію. Водій іномарки проти дій правоохоронців не заперечував та не приховував факт несправжності свідоцтва про реєстрацію. Тоді як його пасажир, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, вийшовши з автівки нецензурно висловлювався на адресу інспекторів та погрожував «розправитись» з поліцейськими, натякаючи на зв’язки з «високими чинами».

Матеріали за фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

За непокору законній вимозі поліцейського пасажира притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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