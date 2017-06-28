У Бахмуті двоє молодиків крали майже все, що бачили

Упродовж останніх кількох місяців до Бахмутьского відділу поліції стали надходити повідомлення від громадян про крадіжки з їх гаражів. Потерпіли вказували на те, що невідомі спустошували гаражі, винісши звідти електроінструменти, велосипеди та інше майно.

Спілкуючись з заявниками, поліцейські приступили до оперативно - розшукових заходів, спрямованих на встановлення крадіїв. Вже під час першочергових розшукових заходів поліцейські зрозуміли, що до цих злочинів причасні одні і ті ж особи. Крадії потрапляли усередину, шляхом підбору ключів до замків, та виносили все, що могло становити хоч якусь матеріальну цінність.

Протягом цього часу оперативники провели доволі кропітку роботу зі збору доказової бази і встановлення осіб можливих зловмисників. Зокрема, перевіряли на причетність раніше судимих за аналогічні злочини жителів Бахмута.

Вже через деяких час поліцейським вдалося встановити двох бахмутчан, яких пов’язувала між собою злочинна діяльність. 23 та 30 річні місцеві мешканці наразі затримані.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання поліцейські вилучили беззаперечні докази причетності до крадіжок, у тому числі й викрадені електроінструменти, велосипеди та набір гвинтових ключів, за допомогою яких молодики відкривали чужі гаражі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області