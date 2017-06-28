На Полтавщині господар будинку власноруч затримав крадія-домушника

На Полтавщині господар будинку власноруч затримав крадія-домушника

14:00 28.06.2017
На Полтавщині господар будинку власноруч затримав крадія-домушника

Господаря не було вдома близько 2-х годин, а коли повернувся – виявив у будинку невідомого чоловіка.

Подія сталася в одному із сіл Полтавського району. 30-річний мешканець побачив у будинку невідомого чоловіка з речами, та, не вагаючись, затримав його. Про подію негайно повідомив на лінію «102».

«Група реагування патрульної поліції місцевого відділення поліції знаходилася неподалік села, де сталася подія, тож за лічені хвилини прибула за викликом, - зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Денис Захарченко. – Поліцейськими було встановлено, що до чужого домоволодіння проник 47-річний полтавець. Чоловік уже мав проблеми із Законом та був судимий за скоєння крадіжки».

Із помешкання заявника зловмисник викрав 4 рушниці, які знаходилися у сейфі, ноутбук марки «Lenovo» та бінокль. Під час огляду речей у 47-річного полтавця правоохоронці виявили також набір ключів, відмичок та пристроїв, призначених для відкриття приміщень.

Поліцейські вилучили речі та спеціальні пристрої, відносно чоловіка судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших злочинів на території області.

За фактом крадіжки, скоєної з проникнення у житло, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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