На курорті Коблеве поліцейські затримали злодія, який обкрадав номери

34-річний злодій, мешканець Одеської області, приїхав до Миколаївської області працевлаштовуватись, але, так і не знайшовши робочого місця, вирішив підзаробити злочинним шляхом.

Одразу двоє відпочиваючих стали його жертвами. В одному випадку родина з Києва позбулась свого планшету, одягу та інших особистих речей, щойно вийшла з номеру повечеряти. Також без свого майна за аналогічних обставин залишилась і сусідка постраждалих.

Крадій проник до кімнат бази відпочинку через вікно та забрав усе, що вважав за потрібне, а, уходячи, перевдягнувся у речі потерпілих, залишивши їм «на згадку» свої.

Саме це і допомогло поліцейським розшукати зловмисника. Заявники детально описали поцуплений одяг, який злодій не квапився знімати, а продовжував блукати в ньому вулицями с. Коблеве.

Поліцейські затримали 34-річного зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. За узгодженням із місцевою прокуратурою крадію повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викрадене вилучено та повернуто власникам.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області