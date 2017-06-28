На Харківщині поліція затримала студента-наркодилера

У злочинній діяльності обґрунтовано підозрюється 19-річний мешканець міста Мерефи.

Після проведення ряду оперативних заходів хлопець був затриманий слідчими Харківського відділу поліції спільно з СБУ під час продажу в місті Харкові чергової наркотичної дози 32-річному чоловіку.

Полімерний пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані, зеленого кольору, вагою близько 2 грамів та гроші в сумі 300 гривень вилучено. Згідно висновку експертів, дана речовина є наркотичним засобом – канабісом.

Під час слідства з’ясувалося, що студент вирішив заробляти на життя торгівлею наркотиками.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області